“I bambini giocano per strada”, a San Mauro La Bruca, un cartello che invita alla prudenza

“Attenzione rallentare, in questo paese i bambini giocano ancora per strada”. E’ questo il cartello che è stato affisso nel centro di San Mauro la Bruca; dove i bambini, abbandonano cellulari e tablet e scendono in piazza a giocare, proprio come si faceva un tempo.

L’importanza di giocare all’aria aperta e un cartello che invita alla prudenza: l’iniziativa di San Mauro La Bruca

Il significato del cartello, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nazario Ricco, non è solo un invito agli automobilisti a prestare attenzione; ma vuole essere un invito a prestare attenzione alle esigenze e ai diritti dei più piccoli.

Un tempo, correre felici tra le strade e le piazze, era la normalità; oggi con l’avvento della tecnologia e lo stop dovuto alla pandemia, sono sempre di più i bambini che, purtroppo, decidono di chiudersi in casa, perdendo, così, l’abitudine di riunirsi e di condividere insieme, quelli che sono i giochi all’aria aperta.

Questo cartello è, quindi, un invito alla gioia, all’inclusione alla felicità di grandi e piccini, un modo per sensibilizzare tutti al ritorno delle piccole cose, prestando attenzione alle regole del codice della strada, ricordando che, le strade, non sono piste dove poter sfrecciare, liberamente con auto, moto.

“Un invito alla prudenza non è mai troppo, in fondo siamo stati tutti bambini”.