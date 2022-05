Home/Attualità/ Vallo della Lucania, ampliamento del cimitero: in arrivo nuovi loculi

Vallo della Lucania, ampliamento del cimitero: in arrivo nuovi loculi Il termine per la richiesta del permesso di costruire per le cappelle di tipo "A" e "B" sarà di 6 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione