Santa Sofia, comunità del Cilento in festa

Oggi, 15 maggio, si festeggia Santa Sofia in diverse località del Cilento.

La vergine e martire è la protettrice dei centri di Celle di Bulgheria (nella frazione di Poderia), Alfano ed Albanella e si venera anche a Terradura (Ascea) e Piano Vetrale (Orria).

A caratterizzare queste festività è la processione in stile cilentano che si snoda lungo le principali vie del paese. Talvolta in concomitanza si tiene anche una fiera, come da tradizione ad Alfano.

In serata, invece, i rituali religiosi cedono il posto alle programmazioni civili, con concerti musicali.

Quest’anno la festa riprende, seppur a ritmo ridotto, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.