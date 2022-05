L’Almanacco del 15 maggio 2022

Almanacco del 15 maggio 2022:

Santi del giorno: San Torquato (Vescovo di Cadice)

Sant’Isidoro (l’agricoltore Laico)

San Caleb (o Elesbaan, Elsebaan – Re d’Etiopia)

San Liberatore (Vescovo e Martire)

San Reticio (Vescovo)

San Witesindo di Cordova (Martire)

Sant’Ellero (Ilaro) di Galeata (Abate)

Sant’Eutizio di Ferento (Martire)

Santa Cesarea (Eremita ad Otranto)

Sant’Isidoro è il protettore di agricoltori, braccianti e birocciai.

Etimologia: Torquato, deriva dal latino “Torquatus”, antico “cognomen” portato dalla “gens” “Manlia”, derivante da “torques”, “collana”, e significante “colui che porta una collana”..

Proverbio del giorno:

Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio.

Aforisma del giorno:

Quando s’ode cosa o vede che tegna forte a sé l’anima volta, vassene ‘l tempo e l’uom non se n’avvede (Dante)

Accadde Oggi:

1994 – Gino Strada fonda Emergency «Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in questo momento soffrendo come un cane, è malato o ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi». In questa riflessione del suo fondatore (ripresa dal libro “Buskashì. Viaggio dentro la guerra”), è racchiuso lo spirito di quel gruppo di uomini e donne che opera sotto la bandiera di Emergency.

Sei nato oggi? Hai una mente acuta ed elastica. Ad un lavoro regolare preferisci lo studio, la ricerca o una attività indipendente e creativa. L’aspetto economico della tua vita potrebbe essere risolto da una consistente eredità o da premi per le tue ricerche. In amore sei piuttosto solitario e selettivo: ti leghi solo se incontri davvero l’anima gemella.

Celebrità nate in questo giorno:

1859 – Pierre Curie: Pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo e la radioattività, viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia. Nato a Parigi e qui scomparso nell’aprile del 1906.

1975 – Flavio Montrucchi: Attore e personaggio televisivo, è arrivato alla popolarità passando dalla celebre “casa” del Grande Fratello. Nato a Torino, nel 2001.

Scomparsi oggi:

1886 – Emily Dickinson: È la maggiore poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. Nata ad Amherst, nel Massachusetts.