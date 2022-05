Felitto: al via l’intitolazione delle strade comunali

FELITTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Casella, intende procedere all’aggiornamento della toponomastica cittadina, con l’intitolazione delle strade comunali.

Toponomastica cittadina a Felitto: ecco quali strade saranno interessate dall’aggiornamento

Nello specifico, l’Ente ha deciso di intitolare la strada comunale (tratto che collega la S.R. Ex S.S. 488 all’edificio scolastico “Antonio Di Stasi” lato SUD) in “Via Alessandro Manzoni Primo”.

La strada comunale individuata al lato Nord dell’edificio scolastico in “Via Insorti Ungheresi Primo”. Di intitolare la strada (tratto che collega l’ex S.S. 488 in prossimità dell’ingresso del cimitero e la ex S.S. 488 in prossimità di Viale San Martino) in “Via Insorti Ungheresi Secondo”.

E ancora, la strada che collega l’ex S.S. 488 con la Via Insorti Ungheresi Seconda in “Via Francesco Alario Primo”. Per quanto riguarda, il tratto che collega Località Starza con la località Barbagiani, in “Località Vignali Primo”. Infine, la strada che collega la S.S. 488 con gli impianti sportivi, in “Località Pietracute”.

Ecco come avviene l’intitolazione delle strade comunali

Per area di circolazione, si intende il suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità, per cui ne consegue che le aree di circolazione possono variare in: vie, piazze, viale, vicoli, largo, traversa, contrada ecc.

Con la circolare del Ministero dell’Interno, è stato precisato che, con il nuovo ordinamento delle autonomie locali, l’attribuzione della denominazione delle strade, rientra negli atti di competenza della Giunta Comunale.