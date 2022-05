Capaccio Paestum: aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico 2022/2023

CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha fatto sapere da palazzo di città, che sono aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico per l’anno 2022/2023, per la scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Trasporto scolastico a Capaccio Paestum: ecco come presentare la domanda

L’avviso pubblico è rivolto a tutti i genitori di alunni residenti e domiciliati nella Città di Capaccio Paestum. Il modello di domanda, è reperibile presso l’Ufficio di pubblica istruzione, sito in Piazza Santini, oppure sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.capaccio.sa.it entrando nella sezione:

“per il cittadino- sportelli e uffici- pubblica istruzione- trasporto scolastico”.

La domanda, dovrà essere inoltrata a protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it, oppure recapitata a mano al protocollo del Comune di Capaccio negli orari stabiliti.

Le istanze recapitate fuori termine, saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.