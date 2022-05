Ad Agropoli torna la “spiaggia solidale”, rivolta alle persone con disabilità

Si rinnova anche quest’anno ad Agropoli, il servizio “spiaggia solidale” attrezzata per persone diversamente abili. Questo quanto disposto dal Comune, retto dal Commissario Prefettizio Dott.ssa Silvana D’Agostino.

Spiaggia per disabili ad Agropoli: ecco le disposizioni

Nello specifico, il tratto di litorale, sarà adiacente al Lido “Il raggio verde” in località San Marco. La decisione, tenuto conto che Agropoli è una località turistica molto frequentata da vacanzieri, in special modo nel periodo estivo; la fruibilità delle spiagge libere e l’ingresso in acqua, in molti casi, diventa difficili per le persone con disabilità.

Il tratto di spiaggia individuato, verrà attrezzato gratuitamente, gestito dall’ufficio dei servizi sociali del Comune di Agropoli e si avvarrà delle attrezzature e dal personale messo a disposizione. Il servizio, inoltre, sarà di notevole beneficio anche per attività ludiche, rivolte allo svago dei bambini (a titolo gratuito).

L’importanza delle spiagge rivolte alle persone con disabilità

Le spiagge per disabili in Italia sono in aumento, grazie ad una maggiore sensibilità che ha portato a fornire nuovi servizi e a strutturare gli stabilimenti balneari in modo da accogliere chi ha esigenze specifiche. Scivoli in spiaggia, passerelle sulla sabbia, ingressi più larghi a bagni, docce e cabine, possono sembrare piccoli accorgimenti, ma sono fondamentali per chi si deve spostare in carrozzina o ha una ridotta mobilità