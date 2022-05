San Marzano-Us Agropoli: finisce il sogno promozione dei cilentani

Tornava in campo oggi l’Us Agropoli di scena contro il San Marzano. Allo stadio “Novi” di Angri, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:30, era in programma il secondo turno dei play-off che concederanno un pass utile verso la Serie D 2022-2023.

Entrambe le squadre durante la regular season erano inserite nel girone C d’Eccellenza campana, dove l’undici di mister Egidio Pirozzi ha terminato al secondo posto con 62 punti a +6 sul team capitanato da Vincenzo Margiotta terzo. Due i precedenti in campionato con una vittoria a testa per 2-0: a dicembre match d’andata al San Marzano, con doppietta di Meloni, mentre il ritorno giocato ad aprile è andato ai cilentani con reti di Della Guardia e del giovane Ruocco.

Il San Marzano è approdato alle semifinali dopo il successo per 1-0 sull’Ischia mentre i delfini del tecnico Sanchez dopo il 3-1 sul Montemiletto.

San Marzano-Us Agropoli: Meloni decide la gara

Al fischio d’inizio del sig. Illiano di Napoli Pirozzi si affida al tridente composto da Meloni con Camara e Spinola ai lati mentre Sanchez a Margiotta unica punta ispirato dalle giocate di Masocco e Natiello. Una gara combattuta, giocata sotto un sole battente, non vede nessuna delle due formazioni sbloccare il risultato con la prima frazione che si chiude a reti bianche.

Nella ripresa il canovaccio non cambia con il parziale di parità inchiodato sullo 0-0 iniziale. L’equilibrio della gara si sblocca però al 23′ quando Meloni dal dischetto trova il guizzo vincente che porta avanti il San Marzano. La reazione cilentana nel finale di gara non porta i frutti sperati al team ospite. Vince cosi il San Marzano che passa il turno continuando a coltivare il sogno Serie D.

Gli schieramenti iniziali

San Marzano: Palladino, Fernando, Caso, Velotti, Chiariello, La Montagna, Matute, Nuvoli, Spinola, Meloni, Camara. A disposizione: Grimaldi, Cesarano, De Bellis, Tranchino, Falanga, Maiorano, Potenza, Marotta, Liccardi. Allenatore: Egidio Pirozzi.

Agropoli: Pragliola, Guzzo, Maiese, Pastore, Della Guardia, De Cristofaro, Agresta, Masocco, Margiotta, Natiello, Bacio Terracino. A disposizione: Evangelista, Pollio, Trabelsi, Iasevoli, Matrone, Monzo, Vitelli, Befi, Alba. Allenatore: Carlo Sanchez.

Arbitro: Illiano di Napoli (Evangelista- De Meglio)

Marcatori: Meloni rig. 23′ st