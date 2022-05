Pd, ecco la nuova segreteria provinciale

Il Segretario Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno, Vincenzo Luciano, ha provveduto a nominare la Segreteria Provinciale:

Filomena Arcieri, Roberto Brusa, Gerardo Calabrese, Mauro Calatola, Angelo Caramanno, Giovanni Coscia, Antonio Cuomo, Raffaele Femiano, Giuseppina Fiore, Gina Fusco, Lorena Iuliano, Marco Mazzeo, Nico Mazzeo, Nicoletta Serra e Vincenzo Tardugno.

L’organismo collegiale coadiuverá il Segretario Provinciale nell’elaborazione delle linee programmatiche e nella realizzazione dei programmi di sviluppo della provincia di Salerno.

“Ringrazio tutti i componenti della Segreteria Provinciale – dichiara Vincenzo Luciano – per aver accettato questo incarico che svolgeranno con entusiasmo ed abnegazione.

Abbiamo costruito grazie ad un serrato ed ampio confronto democratico una squadra di donne ed uomini competenti e solidali che amano la propria terra e la propria gente come hanno dimostrato negli incarichi assolti. Il PD è profondamente radicato nei territori. Siamo e puntiamo a consolidare il ruolo di partito guida della provincia di Salerno a partire dalle prossime tornate elettorali amministrative e politiche. Ci attende una stagione di grandi impegni e di sfide cruciali che con il sostegno dei cittadini sapremo vincere”.

“Auguro buon lavoro a tutte le amiche ed amici della nuova Segreteria Provinciale” dichiara l’onorevole Piero De Luca, Vicepresidente Gruppo PD Camera dei Deputati.

“Conosco da tempo la loro voglia di impegnarsi per rendere la provincia di Salerno sempre più protagonista di un percorso di sviluppo. Daranno un contributo importante per utilizzare le risorse e le opportunità per il nostro territorio in tutti i settori strategici: salute e sanità, infrastrutture e logistica, ambiente e solidarietà, arte e formazione”.