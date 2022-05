Il “motogiro d’Italia” a sostegno dei cardiopatici, fa tappa nel Cilento | VIDEO

Una vera e propria gara di solidarietà è partita per sostenere i bambini e i ragazzi che sono affetti da cardiopatie congenite.

“Piccoli grandi cuori in Sella con Nicola”, è arrivato in Campania il “motogiro d’Italia”, per raccogliere fondi a sostegno dei ragazzi che soffrono di malattie al cuore e delle loro famiglie.

“Piccoli grandi Cuori”: ecco cos’è e come è nato il servizio di accoglienza

Il servizio di accoglienza, è nato nel 2015, le spese per portarlo avanti, sono importanti. La sede si trova presso la casa “Il Polo dei Cuori” nella città di Bologna, 6 appartamenti che ospitano, gratuitamente i pazienti con patologie legate al cuore.

Un grande gesto d’amore è partito da Nicola Scanferla, che si è messo in viaggio lungo tutto lo stivale, con la sua moto , percorrendo 26 tappe.

Lo abbiamo intervistato, oggi, che ha fatto tappa a Pisciotta. Tutti possono viaggiare con Nicola, ogni 30euro donati al progetto “Mettici il cuore”, corrisponderanno, simbolicamente a 50 km del “motogiro d’Italia”.

Segui l’intervista per scoprire cosa ha raccontato ai microfoni di InfoCilento.