Atena Lucana in festa per il Santo patrono, San Ciro. 159 anni fa, il miracolo

ATENA LUCANA. Una giovane donna di nome Marianna, figlia primogenita di Michele Pessolano e di Felicia Priore (prematuramente morta circa dieci anni prima) giaceva gravemente ammalata nella sua casa ubicata in Via San Nicola, quando, una notte, ormai in fin di vita, circondata e confortata da numerosi parenti e amici di famiglia, all’improvviso si alzò e, seguita da tutti gli astanti commossi e stupefatti, si andò a prostrare dinanzi alla antica statua del Santo, temporaneamente traslata nella chiesa di San Nicola, perché la sede abituale di San Michele Arcangelo era inagibile per i danni subiti nel terremoto del 1856.

Aperta la chiesa, dopo lunga e intensa preghiera ai piedi di San Ciro, se ne tornò a casa, completamente ristabilita.

E’ questo il miracolo di San Ciro che ha determinato il forte legame che si registra tra la comunità di Atena Lucana e il Santo Alessandria, eletto a patrono.

Ancora oggi questa ricorrenza è ricordata dalla comunità valdianese. Solitamente ricco è il programma religioso che ha il suo clou nella processione per le vie del paese. Quest’anno, infatti, tornano i Solenni festeggiamenti in onore del Santo, a distanza di due anni dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Ecco il programma religioso di domenica 15 maggio ad Atena Lucana per San Ciro

Si parte prestissimo la mattina di Domenica 15 maggio con le Sante Messe che si svolgeranno alle 06:00 alle 07:30, alle 09:00 e alle 11:00.

Si proseguirà alle 16:00 con la Benedizione dei cinti votivi e vespri solenni; alle 17:00, poi, la Processione per le vie del paese.

Alle 18:00 Santa Messa Solenne in Piazza caduti per la pace, presieduta da S. e. Mons. Antonio De Luca; alle 21:00 Santa Messa vespertina.

Lunedì 16 maggio proseguiranno i festeggiamenti con la santa messa di ringraziamento, in programma alle 18:30.

Il programma civile

Il 15 maggio si svolgerà la tradizionale Fiera di San Ciro che prende il via alle ore 09:00. Alle 21:00 spettacolo musicale della nota band Collage e a mezzanotte, spettacolo di fuochi pirotecnici notturni. La fiaccolata e la processione, sarà accompagnata dal gruppo musicale Città Vallo di Diano.