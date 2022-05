4 anni fa l’incidente dell’ultraleggero scomparso nel mare del Cilento

POLLICA. Ricorre oggi l’anniversario di una triste pagina di storia che quattro anni fa vide come teatro il Cilento: l’incidente che coinvolse un ultraleggero scomparso in mare con due persone a bordo.

Ultraleggero scomparso: la storia

Era il 14 maggio del 2018 quando Giuseppe De Maggio, 56enne di Messina e Rossella Gimigliano, 53enne di Catanzaro, partirono da Castiglione Del Lago, dove avevano partecipato ad un raduno, per raggiungere la Sicilia. Il loro aereo avrebbe dovuto far sosta a Nicotera per il rifornimento ma in Calabria non arrivò mai. L’ultimo segnale era giunto mentre il modello anfibio Savanah sorvolava Capri, poi il Silenzio.

Le ricerche

In un primo momento le ricerche dell’ultraleggero si concentrarono sul Monte Stella, poi arrivarono segnalazioni dalla costa: tra Sapri e Ispani prima, a largo di Punta Licosa poi. Infine il recupero di alcuni rottami a largo di Acciaroli.

A poca distanza da quella zona, un anno dopo la tragedia, il ritrovamento di altri resti di un aereo, la fusoliera del Savanah su cui viaggiavano Giuseppe De Maggio e Rossella Gimigliano. I loro corpi, però, non sono stati ancora recuperati.

Alcuni resti dell’ultraleggero recuperati ad Acciaroli. Foto Veronica La Greca

Le attività sono risultate complesse considerata la profondità di quel tratto di mare dove sono stati trovati i rottami dell’ultraleggero, vicina ai 50 metri.

I sondaggi proseguono

Una società con sede a Pozzuoli fino ad un anno fa ha eseguito le operazioni di “survey” dei fondali nelle acque di Acciaroli, ma al momento gli esiti sono ignoti.