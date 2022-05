Vallo della Lucania: più attenzione per Massa, residenti chiedono interventi

VALLO DELLA LUCANIA. Ancora vandali e degrado a Vallo della Lucania. L’ultima denuncia arriva dalla frazione Massa. Attraverso i social un utente ha evidenziato lo stato in cui versano alcune aree ed edifici pubblici. Dal campo sportivo – i cui locali spogliatoio sono stati completamente distrutti – alla pensilina dell’autobus, passando per le aree verdi e quelle giochi per i più piccoli, fino alla pavimentazione dissestata. I residenti invocano maggiore attenzione per Massa, così come promesse anche in campagna elettorale.

Più attenzione per Massa: la replica degli amministratori

Le accuse di scarso interesse sulla frazione vengono tuttavia rispedite al mittente. Il consigliere comunale Antonio Bruno, infatti, ha evidenziato come, nonostante la situazione debitoria dell’Ente, l’amministrazione è impegnata per garantire a Massa la giusta attenzione.

Lo scorso febbraio, ad esempio, l’esecutivo Sansone ha approvato uno studio di fattibilità per interventi di messa in sicurezza della viabilità per 550mila euro. Si attende il via libera del CONI, invece, per avviare i lavori sull’impianto sportivo.

«Sono tanti i problemi e stiamo lavorando con un impegno incredibile! Ripeto quello che ho detto in campagna elettorale, Vallo e’ Massa, Angellara e Pattano!», il commento dell’assessore Nicola Botti.

I cittadini non sono più disposti ad attendere e chiedono la giusta attenzione per le periferie.