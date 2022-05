Triathlon giovanile, a Castellabate tappa del Circuito Sud

CASTELLABATE. Il Triathlon giovanile protagonista nel Cilento con una tappa, domenica 15 maggio, a Castellabate del Circuito Sud della Federazione Italiana Triathlon.

Circa 100 i ragazzi, tra i 7 e i 17 anni, provenienti da diverse regioni del Sud Italia, che parteciperanno alla tappa cilentana, organizzata dall’Aurora Triathlon Battipaglia in collaborazione con il Circolo Nautico Punta Tresino e con il patrocinio del Comune di Castellabate.

Quartier generale dell’evento sarà il “Lido dal Pincio”, adiacente al piazzale dei Rocchi, tra le frazioni Santa Maria e Lago di Castellabate.

Il raduno degli atleti comincerà alle 10, la partenza è prevista alle 11.45. I più piccoli faranno la prova solamente di bici e corsa, mentre i più grandi faranno nuoto, bici e corsa.

“Sarà una gara sicuramente molto spettacolare ed energica – spiegano gli organizzatori – Diventa ancora più entusiasmante per i partecipanti gareggiare in un contesto naturalistico così bello come quello di Castellabate. Sarà sicuramente una bella giornata di sport e di sana competizione tra i partecipanti, che arriveranno da diverse zone del Sud Italia”.