Don Pietro Greco, a Casalbuono l’ultimo saluto

CASALBUONO. «Sei stato, non solo il parroco della nostra comunità per circa 20 anni, ma anche un punto di riferimento assoluto, una guida spirituale insostituibile e soprattutto sempre in grado di trovare le parole giuste in momenti anche molto delicati ed emozionanti. Rimarranno per sempre nei cuori dei Casalbuonesi le tue omelie che nel fare riferimenti evangelici puntuali, avevano il grande dono di scuotere le nostre coscienze con parole profonde e semplici».

Così Attilio Romano, assessore del Comune di Casalbuono ed ex sindaco del centro valdianese ricorda don Pietro Greco, scomparso nella giornata di ieri.

«Grazie Don Pietro per aver sostenuto con tanta discrezione molte famiglie Casalbuonesi in difficoltà economica e grazie ancora per aver aiutato a far crescere e migliorare tanti giovani e molti di loro non potranno oggi darti l’ultimo saluto, ma porteranno dentro le loro vite i tuoi insegnamenti e la tua vicinanza», ha scritto l’amministratore di Casalbuono.

Le esequie di don Pietro Greco sono previste oggi (13 maggio 2022) presso la chiesa parrocchiale di Casalbuono alle ore 16:30.

Don Pietro era nato a Sanza il 25 settembre 1948 ed era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1972. E’ stato Parroco di Casaletto Spartano, Battaglia, Fortino, Ispani, San Cristoforo, Capitello, Policastro Bussentino, Santa Marina, Torre Orsaia e Casalbuono.

Aveva insegnato per diversi anni nelle Scuole Superiori a Sapri. Per molti anni ha servito la Diocesi di Teggiano-Policastro come Economo.