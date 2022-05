Caggiano, un defibrillatore in ricordo di Ioan e Ionut

Un defibrillatore per la comunità di Caggiano. Si terrà domani (14 maggio) alle ore 17.30 presso il campo sportivo “Cappelli”, la cerimonia di consegna. Il defibrillatore è stato donato dalla famiglia Samson in ricordo di Ioan e del piccolo Ionut, morti in un tragico incidente.

La tragedia nel febbraio 2017. Padre e figlio avevano rispettivamente 31 e 3 anni, erano in auto sulla SS19, nel territorio di Buccino. La loro auto andò a schiantarsi contro un’altra vettura. L’uomo morì sul colpo, il bimbo di appena 3 anni dopo il ricovero in ospedale.

Una tragedia immane che scinvolse la comunità di Caggiano che si era legata alla famiglia di origine rumena, da tempo residente in paese.

In ricordo delle due giovani vittime la famiglia Samson ha deciso di donare un defibrillatore Dae anche pediatrico alla comunità.