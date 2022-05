Agropoli, “Salotto in musica”, Elvira Serra incontra i cittadini

Il candidato alla carica di sindaco per la città di Agropoli Elvira Serra incontra i cittadini. L’appuntamento è per sabato 14 maggio, alle ore 19.00, presso il bar pasticceria Moderato in contrada Marrota. “Salotto in musica, pensieri e musica dal vivo”, questo il titolo della serata, comincerà con un confronto tra la candidata e i presenti.

Ognuno potrà portare le proprie idee, raccontare la propria esperienze o esporre le criticità che vive quotidianamente, in un clima di sereno e democratico scambio di opinioni.

Il confronto sarà solo l’incipit della serata che seguirà poi con un momento di musica del vivo durante il quale continuare il momento di incontro, il tutto con quella leggerezza di cui si ha tanto bisogno.

«Volevo incontrare la mia gente e il popolo agropolese – dice Elvira Serra – la politica deve tornare a confrontarsi e smetterla di decidere le sorti del popolo nelle secrete stanze dei palazzi. È necessario un cambio di rotta epocale e noi ci siamo. Ci siamo per amore di questa città».