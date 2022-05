Agropoli, intervista al candidato sindaco Massimo La Porta

Ad un mese dalle elezioni amministrative incontriamo Massimo La Porta, candidato sindaco di Agropoli. Nell’intervista approfondiamo il programma politico della sua coalizione, ma anche i motivi che lo hanno indotto ad avviare un nuovo percorso politico.

In chiusura di intervista il candidato sindaco Massimo La Porta conferma l’importanza di queste elezioni che si identificano come un sesto referendum per far scegliere alla città se cambiare il “sistema politico” che governa la città da 15 anni.