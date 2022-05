Pro Loco Gelbison: ecco il nuovo direttivo

Durante l’assemblea dei soci, tenutasi sabato nove maggio, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco Gelbison di Vallo della Lucania. Nella sua prima seduta dell’undici maggio scorso, lo stesso Consiglio Direttivo ha provveduto all’assegnazione delle cariche sociali.

Pro Loco Gelbison: le cariche

All’unanimità sono stati eletti: Presidente Antonio Pesca; Vice Presidente Federica Barrella; Segretario Andrea Rinaldi; Tesoriere Francesca De Bellis. Gli altri settori inerenti alle attività dell’associazione stessa sono stati distribuiti tra gli altri otto componenti del Consiglio Direttivo, ovvero: Andrea De Luca, Nicola Marciano, Antonella Attanasio, Paolina Sansone, Enza Sansone, Federica Moscatiello, Dario de Marco e Daniele D’Amato.

Le dichiarazioni

«Un ringraziamento speciale va al Presidente uscente Lidia Ametrano, al segretario l’Avv. Massimo Correale ed all’intero Consiglio Direttivo per la straordinaria attività che hanno espletato durante questi anni, ricchi di iniziative e di successi – fanno sapere dal direttivo – Gli obiettivi del nuovo Consiglio Direttivo sono quelli di aggiungere, alle iniziative già poste in essere, altre attività per realizzare nuovi progetti per il progresso culturale e civile della nostra città e per promuovere dei programmi che possano rivalutare il nostro meraviglioso patrimonio urbano e paesaggistico. Contribuire alla crescita della nostra comunità anche attraverso iniziative di promozione turistica mediante la realizzazione di progetti condivisi con le altre associazioni del territorio e con l’amministrazione comunale. Il proposito è riuscire a realizzare tutto ciò coinvolgendo il più possibile i cittadini di Vallo della Lucania e, in particolare, i ragazzi».