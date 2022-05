Livelli del Sele in crescita, in calo i bacini del Cilento: resta l’allarme siccità

In Campania, rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici del fiume Sele si presentano in aumento. Inoltre, si segnalano in lieve calo i volumi dei bacini del Cilento. Il rischio di siccità resta presente nella Campania settentrionale.

Rischio siccità, i rilevamenti dell’Anbi

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale di ANBI Campania in collaborazione con Centro Funzionale Protezione Civile regionale ed Ente per l’Irrigazione di Puglia Lucania e Irpinia.

I dati

In particolare, per quanto riguarda gli invasi, quello sotteso alla diga di Piano della Rocca sul fiume Alento appare in calo e contiene il 77% della sua capacità con un volume inferiore solo del 7,49% rispetto ad un anno fa; i volumi dell’invaso di Conza della Campania, invece, risultano in aumento e con oltre 46 milioni di metri cubi il bacino presenta un volume trattenuto, maggiore di quello dello scorso anno.