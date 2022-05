Dal Cilento alle Eolie: sabato la presentazione del servizio

In programma venerdì alle ore 11 alla Stazione Marittima di Salerno la conferenza stampa di presentazione dei collegamenti attivi da Salerno con la compagnia Marittima Alicost. Destinazioni Uniche ed esclusive! In primo luogo da Sapri verso le Eolie, linea marittima attiva da giugno e che in 4 ore collegherà il Regno delle Due Sicilie.

Ma le novità dell’estate saranno i collegamenti da Salerno verso Procida Capitale della Cultura e direzione Sorrento con l’obiettivo di diminuire il traffico terrestre che da sempre penalizza in estate la costiera amalfitana e Sorrentina.

Il programma completo di orari, tariffe e offerte per famiglie e gruppi della compagnia marittima Alicost sarà presentato venerdì 13 alle ore 11 alla stazione marittima di Salerno.