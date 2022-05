Cartolarizzazione revolving, il progetto innovativo di Credinvest

Nasce la cartolarizzazione revolving di Credinvest,I stituto inglese specializzato in gestione patrimoniale, private banking e servizi di investimento, che semplifica il management di tutte le operazioni di cartolarizzazione, garantendo ai piccoli imprenditori un processo snello e a costi contenuti. Grazie all’idea di Credinvest, tutte imprese italiane che gestiscono piccoli flussi di denaro, come ad esempio gli affitti mensili, potranno ridurre i rischi creditizi relativi ai ritardi nei pagamenti e ai debiti insoluti. Come? Attraverso il trasferimento dei rischi di credito al mercato borsistico.



Credinvest si pone l’obiettivo di far conoscere le potenzialità del suo progetto innovativo. La cartolarizzazione revolving, infatti, consente operazioni comode e accessibili anche alle piccole e medie imprese. Nasce con la finalità di sviluppare soluzioni che garantiscano una gestione fluida del processo di cartolarizzazione e l’inserimento dei crediti nel mercato degli investimenti. Sarà possibile, infatti, cedere a titolo oneroso un portafoglio di crediti (poche decine di migliaia di euro) e monetizzarlo in borsa.



Credinvest si afferma come uno dei più importanti pionieri del settore della cartolarizzazione, poiché mette a disposizione delle imprese un ventaglio di opportunità che soddisfano le loro esigenze: l’attivazione di una società veicolo che comprende crediti di originator differenti. La società veicolo compra il portafogli crediti di svariate imprese e lo immette nel mercato borsistico.



Se in passato per avviare un processo di cartolarizzazione occorreva raggiungere diversi milioni di crediti di pool, adesso la situazione si ribalta. La cartolarizzazione revolving di Credinvest semplifica tutto e permette alle piccole aziende di usufruire dei vantaggi della cessione dei crediti. La trasformazione dei flussi di crediti in titoli negoziabili sui mercati, diverrà accessibile a tutti.



L’evoluzione dei servizi di cartolarizzazione sta aprendo le porte a tanti imprenditori e contribuisce allo sviluppo di soluzioni innovative volte a semplificare le operazioni bancarie. Un vero e proprio approccio virtuoso basato sulla capacità di erogare servizi innovativi e ad alto valore aggiunto: l’analisi delle performance storiche del portafoglio crediti, la sottoscrizione di titoli e la collocazione mediante offerte pubbliche o private.



L’unione di singoli cespiti permette di creare un’unica società veicolo con caratteristiche standardizzate e appetibili per gli investitori del mercato dei capitali. Una volta cartolarizzati, il portafoglio di crediti trova collocazione presso i singoli investitori anche in piccole tranche. Il processo di suddivisione consente così di ridimensionare il livello di rischio creditizio nei confronti dell’intero sistema bancario.