VPN: Che cos’è una Rete Privale Virtuale e Perché usarla

Se hai sentito parlare di VPN, connessione privata e protezione della privacy online, questo articolo fa al caso tuo! Oggi, infatti, parleremo delle reti VPN, di come funzionano e a cosa servono concretamente. Per saperne di più continua a leggere e cercheremo di chiarire tutti i tuoi dubbi con un linguaggio semplice ed accessibile.

Che cos’è una VPN?

VPN sta per Virtual Private Network, che in italiano significa rete privata virtuale.

Una connessione VPN ci consente di stabilire una connessione sicura e privata.

Hai presente quando cerchi qualcosa online e poi ti appare per giorni in ogni pagina che visiti? Ecco in quel caso non è stata utilizzata una connessione privata e la tua attività online è stata utilizzata da terze parti a scopi pubblicitari.

Quando usiamo una VPN, invece, il nostro traffico viene protetto da un tunnel crittografato da capo a capo a cui nessuno può accedere. Questo tunnel informatico viene creato attraverso una rete privata tra i computer, accessibile solo ai profili autorizzati. Per accedere ad una connessione VPN sarà infatti richiesta un’autentificazione dell’utente con password.

A cosa serve una connessione VPN

Una connessione VPN ti assicura quindi privacy e sicurezza e ti tiene al riparo da attacchi informatici, che possono avvenire specialmente quando ci si collega a Wi-Fi pubblici. Ma i vantaggi delle VPN non finiscono qui. Una connessione VPN ti consente anche di mantenere nascosto il tuo indirizzo IP, ossia la tua posizione geografica, consentendoti l’accesso anche a contenuti soggetti a restrizioni geografiche.

Inoltre, una VPN ti permette di ottenere risultati di ricerca più oggettivi e non influenzati dalle tue abitudini di navigazione e dallo storico della tua attività online, assicurandoti in alcuni casi anche prezzi più vantaggiosi. Alcuni siti web utilizzano infatti la tua posizione e i cookie per proporti dei prezzi su misura. Grazie a una rete privata virtuale, hai la possibilità di evitare tali pratiche e risparmiare molto denaro quando fai acquisti online come ad esempio per l’acquisto di biglietti aerei.

Ma quali sono le differenze tra una connessione VPN e la navigazione in incognito?

La navigazione in incognito si limita a non lasciare nessuna traccia sul nostro dispositivo ma non protegge in alcun modo i dati che vengono trasmessi durante la navigazione, che restano visibili e quindi accessibili a terze parti, senza alcuna reale protezione della nostra privacy.

Se per te la privacy è importante, dovresti prendere in considerazione l’idea di sottoscrivere un servizio di questo genere.

Come scegliere la connessione VPN giusta

La scelta dipenderà dalle tue esigenze: alcuni servizi VPN sono gratuiti mentre altri richiedono la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale. Le VPN gratuite normalmente hanno dei limiti su alcune funzionalità e sulla quantità di traffico mensile o settimanale.

Un altro elemento da tenere in considerazione è la velocità di download e navigazione, per questo è importante scegliere una VPN che offra un adeguato numero di server in modo da trovarne sempre uno abbastanza vicino alla posizione fisica da cui ci colleghiamo.

Per quanto riguarda l’affidabilità, una buona VPN deve essere caratterizzata dall’impiego di protocolli di sicurezza (tra i più affidabili OpenVPN e IKEv2) e applicare una politica no logs, ossia non tenere un registro con tutte le attività e le informazioni dell’utente.

Parlando di sicurezza e garanzia della propria privacy, bisogna sapere che vi sono vari tipi di VPN. Ci sono le Trusted VPN che assicurano una maggiore velocità di connessione ma non una sicurezza assoluta sulla protezione dei dati. Le SecureVPN invece, garantiscono la protezione della connessione a discapito della velocità di trasmissione dei dati stessi.

Per questo la tipologia di connessione VPN più usata oggi è quella mista, chiamata HybridVPN, che unisce velocità e sicurezza durante la navigazione.

Potete installare un servizio VPN sia sul vostro computer sia su smartphone o tablet installando l’app del fornitore prescelto sul vostro dispositivo.

Concludendo

La privacy è un bene importantissimo al giorno d’oggi e proteggerla è possibile adottando le giuste misure. Una buona connessione VPN ti permette di proteggere in modo discreto e sicuro la tua privacy online per un’esperienza di navigazione più oggettiva e in totale sicurezza.