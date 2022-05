Paura ad Agropoli, anziano fermato e minacciato con una pistola

Ferma un uomo in via del Piaggese con una scusa, gli punta contro una pistola e lo minaccia affinché consegni il portafoglio. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 18 ad Agropoli, in località Moio. A denunciare il caso il figlio della vittima, un 80enne residente in zona.

I fatti sarebbero avvenuti nei pressi del Palagreen. L’anziano era bordo della sua auto quando un malintenzionato che guidava un’altra vettura gli avrebbe chiesto di fermarsi, sostenendo che la macchina perdeva olio.

A quel punto avrebbe però tirato fuori una pistola e avrebbe chiesto all’anziano di consegnare il portafoglio. L’ottantenne, in visibile stato di choc, ha eseguito l’ordine, ma quando il malvivente ha visto che all’interno erano presenti soltanto pochi euro lo ha lanciato via.

La vittima è a casa in evidente stato di choc; il caso sarà segnalato i carabinieri. Da comprendere se l’arma utilizzata sia vera o finta e sarà necessario risalire all’autore del gesto.