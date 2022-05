Paestum: lo scrittore Leonardo Guzzo, presenta un libro su Ayrton Senna

Venerdì 13 maggio alle ore 18:00, nella suggestiva cornice di Largo Prearo, di fronte ai Templi di Paestum, lo scrittore e giornalista campano Leonardo Guzzo presenta il suo ultimo libro “Beco. Vita in romanzo di Ayrton Senna”.

L’incontro si colloca nell’ambito della rassegna Il Maggio dei Libri, iniziativa nazionale a cui il Comune di Capaccio-Paestum aderisce in collaborazione con la Biblioteca Erica. Un dialogo tra l’autore e il conduttore radiofonico Carlo Marrazza, sarà intervallato dall’attrice Biancarosa Di Ruocco, che leggerà alcuni brani di “Beco”.

Non solo la vita di Ayrton Senna: ecco di cosa parla il libro di Guzzo

Molto più di una semplice biografia di Ayrton Senna, il libro di Guzzo è un racconto letterario che unisce episodi memorabili a testimonianze di amici, avversari e intimi per comporre il mosaico variegato della personalità del campione brasiliano.

“Beco”, il titolo, è il soprannome di Senna da bambino, allude alla sua camminata traballante, come quella di un ubriaco, ma si presta a rappresentare l’intera vita del pilota, trascorsa nel tremolio della velocità. Non è un libro “realistico”, quello di Guzzo, ma forse per questo ancora più “reale”. Al dato obiettivo unisce, la suggestione, il mistero, il simbolo.

Senna ne esce come un eroe antico e moderno, un idolo amatissimo, un emblema di volontà e passione. Uno che ha trasformato il mondo nel suo sogno.

Leonardo Guzzo (Napoli, 1979) è scrittore e giornalista. Scrive per il quotidiano “Il Mattino” e la rivista “50&più”, collabora col quotidiano “L’Osservatore Romano”. Ha pubblicato le raccolte di racconti “Le radici del mare” (Pequod, 2015) e “Terre emerse” (Pequod, 2019) e la biografia letteraria “Beco. Vita in romanzo di Ayrton Senna” (Pequod, 2021).

Ha tradotto in italiano “Eneide Libro VI” (Il Ponte del Sale, 2018), “Field Work” (Biblion, 2020) e “Speranza e Storia” (Il Convivio, 2022) di Seamus Heaney e “Due scritto” (Archinto, 2021) di W. H. Auden.