Consac rinnova le sue cariche

VALLO DELLA LUCANIA. L’avvocato Gennaro Maione è stato riconfermato presidente della Consac, la società che si occupa della gestione della risorsa idrica in oltre cinquanta comuni del Cilento e Vallo di Diano. I sindaci soci, riuniti a Vallo della Lucania, lunedì pomeriggio hanno votato per affidare nuovamente all’ex sindaco di Ceraso, la guida dell’importante società.

Consac rinnova le cariche: il consiglio di amministrazione

Novità invece nel Consiglio di Amministrazione dove è entrato il Comune di Ascea con la nomina del sindaco Pietro D’Angiolillo, insieme al comune di Sapri con il sindaco Antonio Gentile, San Giovanni a Piro con il primo cittadino Ferdinando Palazzo e la delegata del comune di Teggiano, già consigliere uscente, Rosa Cimmino.

Prima della votazione non è mancato il confronto tra i sindaci presenti. Il presidente Maione dal canto suo ha ringraziato i primi cittadini per la rinnovata fiducia nei suoi confronti.

Ha confermato l’impegno a proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni al fine fi migliorare in servizio idrico sul vasto territorio di competenza.

Consac IES

Nella stessa assemblea i sindaci hanno rinnovato i vertici di Consac Ies, la società che si occupa delle infrastrutture. Eletto presidente il consigliere comunale di maggioranza di Vallo della Lucania, Antonio Bruno che continuerà il lavoro svolto negli ultimi anni da Simone Valiante per il quale potrebbero esserci altre importanti novità.