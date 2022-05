Anche un ragazzo di Roscigno nel reality “Il contadino cerca moglie”

E’ di Roscigno, ha 41 anni e si chiama Michele, uno dei protagonisti dell’edizione 2022 del programma “Il contadino cerca moglie“, in onda sul canale Nove il prossimo autunno e condotto da Gabriele Corsi.

La storia di Michele e l’appello per cercare la donna giusta

Michele è un allevatore e coltivatore, dopo varie esperienze al Nord come lavoratore in una fabbrica, ha deciso di ritornare nel suo paese d’origine e dare vita alla sua azienda agricola.

Il programma ha come obiettivo, quello di far incontrare uomini single con ragazze di città; è questo lo scopo di Michele il quale pensa sia arrivato il momento giusto per trovare una donna che abbia voglia di condividere con lui, la passione per la terra, una vita semplice, ma ricca di amore per la natura e per gli animali, una vita lontana dal caos della città.

Durante i casting, Michele racconta che il suo è un lavoro che spesso lo porta a stare da solo. “So che per gli altri faccio una brutta vita, però a me piace. Per me non è un lavoro, ci sono anche delle donne come me, ma chissà dove sono. Mi ha iscritto al programma il mio amico Antonio, dicendomi che sono un tipo da film. Io non volevo iscrivermi e lui lo ha fatto, ma io pensavo fosse uno scherzo“.

Il contadino cerca moglie: il format

Il reality show, targato Discovery, che vede single di campagna che aprono le porte delle loro fattorie e single di città pronti ad innamorarsi.

Riuscirà Michele a trovare la donna giusta per lui? Non resta che seguire il programma per scoprire se ci sarà il lieto fine.