L’Almanacco del 10 maggio 2022

Almanacco del 10 maggio 2022:

Santi del giorno: San Giobbe (Sapiente)

San Calepodio (Martire)

San Cataldo di Rachau (Vescovo)

San Cirino (Martire)

San Dioscoride di Smirne

San Filadelfo (Martire)

San Miro di Canzo (Eremita)

Sant’Alfio (Martire)

Santa Solangia (Vergine e Martire)

Santi Quarto e Quinto (Martiri di Roma)

Etimologia: Alfio, il nome trae origine dal personale latino “Alphius”, derivante a sua volta dal termine greco “alphòs”, “bianco”. E’ estremamente diffuso in tutto il Meridione, specialmente in Sicilia, grazie all’acceso culto per Sant’Alfio.

Proverbio del giorno:

Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie nè pane nè mosto.

Aforisma del giorno:

Tutte le professioni sono delle cospirazioni contro i profani. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi:

1962 – La Marvel lancia “L’incredibile Hulk”: Diventare verde di rabbia per il Dr. Banner non è soltanto un comune modo di dire. È uno stato di alterazione fisica che lo trasforma in una creatura mostruosa dalla forza sovrumana, messa al servizio del bene. Il personaggio targato Marvel debuttò nel 1962, pochi mesi prima che un altro supereroe catturasse i fan nella sua “ragnatela”.

Sei nato oggi? Hai un temperamento tranquillo, ma a volte tendi alla passività. Sei dotato di creatività e di grande abilità manuale e pertanto potresti avere successo in campo artistico o nell’artigianato; hai però bisogno di essere stimolato da qualcuno che tu apprezzi e che crede in te. In amore sei molto fortunato e potrai sempre contare sulla presenza e l’appoggio di un partner innamoratissimo.

Celebrità nate in questo giorno:

1931 – Ettore Scola: Annoverato tra i maestri del cinema italiano del secondo Novecento, con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo che hanno fatto da sfondo a drammatiche storie di amore, amicizia e familiari.

1960 – Bono: Un mito del rock da oltre trent’anni, gli stessi che lo hanno visto dare anima e voce agli U2. Sui documenti è Paul David Hewson, nato a Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda.

1899 – Fred Astaire: Le acrobatiche doti di ballerino/attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Nato ad Omaha, nel Nebraska, e morto a Los Angeles.