Il Prefetto di Salerno in visita ad Agropoli

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, si è recato stamane in visita presso il comune di Agropoli ove è stato accolto dal Commissario Straordinario, il Viceprefetto Silvana D’Agostino, in servizio presso la Prefettura di Salerno, incaricata della gestione dell’Ente nel mese di aprile 2022, dopo lo scioglimento del consiglio comunale disposto seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri.

Presenti i componenti dello staff – tra i quali il Segretario comunale, i Dirigenti degli Uffici Tecnico e Finanziario, e i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio.

Tra le tematiche trattate il Commissario Prefettizio ha riferito in ordine alle principali attività messe in campo nel periodo di gestione commissariale, a partire dall’approvazione degli strumenti finanziari, alla gestione dei servizi turistici, alla programmazione di eventi e manifestazioni inerenti il periodo estivo, nonché alla predisposizione di misure di sicurezza del porto che rappresenta una importante risorsa del territorio, non solo dal punto di vista naturalistico-ambientale, ma anche per l’indotto economico che è in grado di generare, quale punto di transito nelle rotte commerciali e turistiche dirette verso la Calabria e la Sicilia.

Il Commissario D’Agostino ha poi accompagnato il Prefetto in unapasseggiata alla scoperta delle tradizioni e delle peculiarità di Agropoli – che conserva intatto il suo centro storico e gran parte del circuito delle mura difensive – e del suo famoso Castello Angioino Aragonese, di origini bizantine e normanne.

La visita di oggi si inserisce nell’ambito delle iniziative avviate dal Prefetto Russo per costruire e mantenere un costante dialogo con gli amministratori locali, percorso interrotto a causa della pandemia da Covid-19 e recentemente ripreso con la cessazione dello stato di emergenza.