Elezioni a Sapri, parla Pietro Scaldaferri: presto il nome dello sfidante di Gentile

SAPRI. Il nome del candidato sindaco di Sapri che sfiderà il primo cittadino uscente Antonio Gentile non è stato ancora ufficializzato. Ne abbiamo parlato con Pietro Scaldaferri, portavoce di Rinascita Sapri. Il gruppo ha già pronta una lista da contrapporre a quella dell’amministrazione in carica, e dai nomi in campo uscirà quello del candidato alla carica di sindaco.

L’obiettivo è quello di avviare un nuovo percorso politico con a capo un giovane o una donna del territorio.