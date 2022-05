Caselle in Pittari: iniziati i lavori di ammodernamento dell’impianto sportivo

Sono iniziati ieri i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto sportivo in Via Sandro Pertini. Un impegno mantenuto dal Sindaco Giampiero Nuzzo e da tutta l’Amministrazione Comunale, che consentirà di avere un rinnovato complesso sportivo, riqualificato e moderno.

Verrà ristrutturata l’intera area di gioco, sarà realizzato un nuovo manto in erba e saranno costruiti nuovi spalti per il pubblico, con nuove vie d’accesso all’impianto. Un’opera voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale, che sarà fruibile da tutta la collettività, soprattutto per consentire lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e agonistiche, a favore in particolar modo di tutte le associazioni e squadre sportive locali.