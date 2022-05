Capaccio Paestum: una giornata ludica per i rifugiati dell’Ucraina

CAPACCIO PAESTUM. Venerdì 13 maggio, la Pro Loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, organizza una giornata ludica per i rifugiati dell’Ucraina presenti sul territorio comunale. L’evento si svolgerà presso il Convento di S. Antonio a Capaccio Capoluogo.

Una giornata solidale a Capaccio Capoluogo, a sostegno delle famiglie ucraine: il programma

La partenza è prevista in Piazza Santini alle ore 15:00 e il rientro da Piazza Vittorio Veneto alle ore 20:00. Il Comune di Capaccio metterà a disposizione il servizio navetta per raggiungere il Capoluogo.

E’ una giornata importante di condivisione e di svago per tutti i bambini scappati dalla guerra e in cerca di un pò di serenità e felicità. Tutti i bambini del mondo, infatti, hanno il diritto di vivere giorni all’insegna del divertimento, distogliendo l’attenzione dalle brutture che la guerra, ormai da settimane, sta portando in Ucraina.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata, affinchè la vicinanza e l’accoglienza non finisca mai.