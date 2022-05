Agropoli, dall’1 giugno attiva l’imposta di soggiorno

AGROPOLI. Le strutture ricettive e i gestori degli immobili ad uso abitativo oggetto di locazioni brevi (decreto legge n.50/2017 art.4) presenti sul territorio del Comune di Agropoli, a partire dall’1 giugno potranno iscriversi al portale Pay Tourist (clicca qui).

Imposta di soggiorno ad Agropoli: l’iscrizione al portale Pay Tourist

Il software, già attivo dal 2019, favorisce lo snellimento delle procedure degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno.

Esso infatti garantisce il calcolo automatizzato dell’imposta, dei soggetti e dei pernottamenti per tipologia di struttura; gestione delle dichiarazioni dei pagamenti on line; generazione della schedina di pubblica sicurezza. Oltre a generare i file Istat in base alla Regione.

Nello stesso tempo, agevolerà l’Ente nelle operazioni di contrasto alle tipologie di evasione e/o di elusione dell’imposta di soggiorno, in quanto permetterà l’associazione delle strutture con le relative inserzioni on line, anche tramite geolocalizzazione. Il software è in grado di compiere il censimento delle inserzioni on line, con scansione ed analisi dei dati estratti sui principali portali on line (Airbnb, Booking ecc).

All’interno del portale è possibile reperire anche il Regolamento dell’imposta di soggiorno, la guida, la modulistica e tutta la documentazione utile. Le strutture, una volta accreditate, riceveranno le credenziali per poter interagire sul portale. Per eventuali necessità di chiarimenti, è attivo un numero verde (800 660 556) e una mail (info@paytourist.com).

Il pagamento dell’imposta di soggiorno è vigente nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre. L’iscrizione al portale è obbligatoria e gratuita. Chi non ha ancora provveduto di iscriversi a Pay Tourist e chi come struttura non possiede la SCIA ma vuole solo fittare per brevi periodi, dovrà compilare e consegnare al protocollo l’autocertificazioni fitti brevi.