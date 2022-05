Troina – Gelbison a porte chiuse: tifosi chiedono maxischermo in piazza

L’incontro di calcio Troina – Gelbison in programma per domenica 15 maggio si svolgerà a porte chiuse per inagibilità delle gradinate del campo sportivo “Silvio Proto” di Troina. A comunicarlo la Prefettura di Enna, per cui le tifoserie non potranno accedere al campo sportivo per assistere alla partita.

Per la Gelbison si tratta di una gara determinante. Una vittoria potrebbe infatti sancire la prima storia promozione in Serie C dei cilentani.

Ecco perché molti supporters vallesi chiedono un maxi schermo in piazza a Vallo della Lucania. La palla passa al Comune e alla società.