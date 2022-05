Tappa a Paestum per 16 operatori statunitensi

Ha fatto tappa ieri a Paestum il tour dei 16 operatori statunitensi giunti in Campania per allestire pacchetti turistici da proporre ai clienti americani, in particolare alle famiglie. Si tratta di rappresentanti di aziende che visitano i luoghi, scelgono le destinazioni e organizzano gli itinerari da vendere. Nel caso specifico si tratta di un particolare segmento di mercato, il cosiddetto turismo esperienziale.

Ai viaggiatori vengono offerte delle vere e proprie “immersioni” nel contesto sociale e culturale dei luoghi che visitano, in particolare del cibo e dell’ambiente. Nei giorni scorsi i tour operator statunitensi sono stati nella Penisola Sorrentina e sulla Costa d’Amalfi e hanno avuto modo di conoscere i metodi di preparazione di alcune eccellenza, quali il limoncello e la colatura di alici.

A Paestum sono arrivati sabato mattina, hanno visitato il parco archeologico e il museo nazionale. Poi hanno visitato le strutture alberghiere.

Questa mattina sono previste visite e degustazioni in diverse aziende agricole della Piana del Sele, un’area che può vantare tanti prodotti d’eccellenza, in primis la mozzarella di bufala. Nel pomeriggio visiteranno altre strutture e in serata è prevista la cena al Mec Hotel con il sindaco Franco Alfieri, il rappresentante della Camera di Commercio Giuseppe Gallo e altri rappresentanti dell’imprenditoria locale, tra cui Rosario Rago, della giunta esecutiva nazionale di Confagricoltura, e Giovanni Giugliano di Confagricoltura Salerno.