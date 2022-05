Studio di consulenza di Sapri tra 100 eccellenze di Forbes

SAPRI. Forbes Italia in collaborazione con Euroconference e TeamSystem ha selezionato la lista dei 100 migliori commercialisti e consulenti del lavoro per premiare i “Professionisti capaci di innovare, guardare al futuro e creare valore non solo per il proprio studio, ma anche per l’economia italiana”.

L’iniziativa di Forbes Italia è “pensata per valorizzare le eccellenze italiane nella comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa”.

La premiazione finale, che decreterà i 3 migliori Studi di ogni categoria si terrà il 10 maggio.

Lo Studio di Consulenza del lavoro di Romeo Alessandro, in Sapri, è stato selezionato tra le 100 eccellenze nella categoria InnovazioneDigitale; categoria che premia gli Studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno sia nella collaborazione con i propri clienti.

Lo Studio opera nel campo della consulenza aziendale con focus sui processi di gestione del personale, assistendo l’azienda in tutte le fasi del suo ciclo di vita, dalla ricerca e selezione delle risorse fino all’estinzione dei rapporti, passando per l’amministrazione, la formazione e il contenzioso stragiudiziale con gli enti di controllo. Offre ai clienti una consulenza di elevata qualità e una risposta sempre adeguata alle mutevoli esigenze del mercato. Oltre all’offerta tradizionale, offre servizi online, allo scopo di abbattere distanze geografiche, per un servizio veloce ed efficiente.