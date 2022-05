L’Almanacco del 9 maggio 2022

Almanacco del 9 maggio 2022:

Santi del giorno: San Gregorio

San Pacomio (Abate)

San Banban Sapiens

San Beato (Eremita e Apostolo della Svizzera)

Sant’Erma di Roma

Sant’Isaia (Profeta)

Etimologia: Gregorio, deriva dal nome greco Gregorios (Gregorius in latino) che assume il significato di “essere sveglio, attento”. Il nome si diffuse a partire dal Medioevo cristiano grazie al culto per i vari santi omonimi come ad esempio San Gregorio il Taumaturgo (III secolo) o Papa Gregorio Magno detto il Grande (IV secolo).

Proverbio del giorno:

Se maggio va fresco va ben la fava e anco il formento.

Aforisma del giorno:

Ogni qual volta si desidera una cosa contro il volere di Dio, subito si diventa interiormente inquieti. Il superbo e l’avaro non hanno mai requie; invece il povero e l’umile di cuore godono della pienezza della pace. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

1978 – La mafia uccide Peppino Impastato: «Arrivai alla politica nel lontano novembre ’65, su basi puramente emozionali: a partire cioè dalla mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile». Parole dal diario di un trentenne che con il coraggio della verità e la forza delle idee ingaggia una lotta impari contro il male, che è dentro e fuori la sua vita. Sepolta da coincidenze storiche, silenzi e omissioni, la sua storia è patrimonio della cultura della legalità.

Sei nato oggi? Hai un’intelligenza acuta e, quando vuoi, sai usare le parole con rara abilità. La tua professione potrebbe essere legata alla comunicazione, ma per riuscire ad affermarti dovrai superare l’introversione che ti caratterizza e curare le pubbliche relazioni. In amore avrai la fortuna di incontrare qualcuno che ti amerà appassionatamente e per sempre.

Oggi è:

Festa dell’Europa: Oggi ricorre la festa dell’Europa (chiamata anche “giorno europeo”), che ricorda il giorno in cui, nel 1950, Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta “Dichiarazione Schuman”. La Dichiarazione rappresenta il punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo, che parte dalla comune gestione delle riserve di carbone e acciaio di Francia e Germania e porta alla realizzazione dell’Europa federale, strumento di pace e di integrazione tra le nazioni.

Celebrità nate in questo giorno:

1939 – Gian Carlo Caselli: Noto magistrato italiano, è stato un protagonista di primo piano della lotta al terrorismo e alla mafia. Piemontese di Alessandria, dopo la laurea in Giurisprudenza, con una tesi pubblicata dalla Rivista di Storia del diritto italiano, nel 1964 si avvia alla carriera accademica, in qualità di assistente all’Università di Torino. Tre anni più tardi vince il concorso in magistratura e diventa giudice istruttore penale presso il Tribunale di Torino.

1949 – Billy Joel: Cantante e compositore tra i più amati negli USA, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni Settanta e Ottanta. Nato a New York.1860 – J. M. Barrie (161 anni fa): Autore scozzese, attivo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, è ricordato come il padre di Peter Pan, l’eterno ragazzo divenuto celebre grazie alle numerose trasposizioni cinematografiche che ha ispirato.

Scomparsi oggi:

1978 – Aldo Moro: Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d’Italia. La sua tragica fine segnò uno spartiacque nella lotta al terrorismo di matrice politica e negli equilibri politici nazionali.