Arrestato pusher 22enne nel salernitano

MONTECORVINO ROVELLA. Agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia hanno tratto in arresto il 22enne S.E., domiciliato nel Comune di Montecorvino Rovella.

Spaccio di droga. arrestato pusher a Montecorvino Rovella

Il personale di Polizia, venuto a conoscenza che il giovane era solito rifornirsi di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, per destinarla alla vendita a terzi, anche per il tramite di locali pusher, lo rintracciavano e trovato in possesso di qualche grammo di hashish e di una somma di denaro.

All’interno del veicolo in suo possesso, è stato successivamente rinvenuto un involucro contenente circa 104 grammi di cocaina, mentre in un armadio dell’abitazione un ulteriore quantitativo di circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’’occorrente per il confezionamento di singole dosi di stupefacente da porre in vendita al dettaglio.

Gli Agenti del Commissariato di Battipaglia hanno quindi arrestato il predetto indagato che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Fuorni; l’arresto è stato convalidato dal GIP e l’indagato sottoposto alla custodia domiciliare.