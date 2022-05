Centola: ufficializzata la candidatura di Andrea Luongo

È Andrea Luongo il candidato sindaco dell’Amministrazione uscente del comune di Centola Palinuro. Il nome è stato ufficializzato nel corso di un incontro pubblico che si è svolto ieri sera presieduto dal primo cittadino uscente Carmelo Stanziola.

A poco meno di una settima dalla scadenza per la presentazione delle liste nel Comune costiero del Cilento c’è un nome certo. La scelta, dopo non pochi incontri e confronti, è caduta su Luongo già con esperienza nel mondo politico ed amministrativo.

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Napoli ha lavorato come medico di medicina generale dal 1986 al 2021 ed è stato dirigente medico presso l’unità operativa di medicina legale del distretto sanitario di Sapri. Attualmente in stato di quiescenza, continua nel suo impegno politico iniziato nel 1992 con l’elezione a consigliere comunale fino al giugno 2002 e ricoprendo tra l’altro la carica di assessore comunale ed assessore presso la comunità montana Lambro e Mingardo. Dal 2007 al 2015 ha ricoperto nuovamente l’incarico di assessore con delega ai servizi sociali ad urbanistica e ai Lavori Pubblici.

L’amministrazione Stanziola sta lavorando ora alla definizione della lista, i nomi dei candidati tra riconferme e volti nuovi sarebbero già pronti. Sicuramente tra i candidati al consiglio comunale ci sarà il primo cittadino. Ieri sera non ha trattenuto le lacrime dinanzi ad una nutrita rappresenta di cittadini. Stanziola ha ricoperto per dieci anni l’incarico di sindaco ed attualmente è anche consigliere provinciale. Nessun nome ancora su altri papabili candidati a sindaco che sfideranno Luongo.