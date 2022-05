L’Almanacco del 6 maggio 2022

Almanacco del 6 maggio 2022:

Santi del giorno: Beata Jutta (Giuditta) di Sangerhausen (Vedova)

Santa Benedetta di Roma (Vergine)

San Domenico Savio (Adolescente)

Etimologia: Giuditta, nome che ha origine ebraica e significa ‘lodata’. E’ il nome dell’eroina ebrea che sedusse Oloferne generale di Nabucodonosor e subito dopo gli tagliò la testa .

Proverbio del giorno:

San Niccolò di Bari, la festa degli scolari.

Aforisma del giorno:

Rendere la vita sopportabile è il primo dovere dell’essere vivente. (S. Freud)

Accadde Oggi:

1994 – Inaugurato il tunnel della Manica: Ottomila e mezzo anni fa, era possibile raggiungere l’Inghilterra via terra dalla Francia. Oggi, in alternativa ai collegamenti marittimi, si può coprire quella distanza a bordo di treni superveloci che viaggiano nelle profondità degli abissi, nel tracciato sottomarino più lungo al mondo.

1840 – Penny Black, primo francobollo emesso al mondo: Per risolvere l’annoso problema del recapito della corrispondenza, l’insegnante e politico inglese Rowland Hill escogitò un sistema di pagamento anticipato a carico del mittente, attraverso l’utilizzo di un francobollo adesivo.

Sei nato oggi? I nati il 6 maggio sembrano avere una sorta di legame con i meccanismi della fantasia, dell’immaginazione e dell’inconscio. Tale forma di comprensione si manifesta generalmente in due modi: alcuni mostrano una grande partecipazione, verso le altre persone, altri invece diventano personaggi pubblici, e finiscono incarnare le fantasie del pubblico. A causa della loro sensibilità, e forse anche di spinte distruttive inconsce, i nati in questo giorno sono particolarmente esposti all’instabilità emotiva, come pure al malessere e al dolore fisico

Celebrità nate in questo giorno:

1961 – George Clooney: Attore tra i più sexy di Hollywood, negli anni ha dimostrato tutto il proprio valore al di qua e al di là della cinepresa.

1915 – Orson Welles: Regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione.

Scomparsi oggi:

1952 – Maria Montessori: Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, è stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medico, filosofa e volontaria. Spese la sua vita in diverse iniziative per l’infanzia.