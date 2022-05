E’ una cilentana la miglior “barbieressa” d’Italia

AGROPOLI. Prestigioso riconoscimento per Marianna Stellato. La giovane, originaria di Trentinara ma residente ad Agropoli, dove ha aperto una barberia, si è aggiudicata il premio come miglior “barbieressa” allo United Barbers Show.

L’evento si è tenuto al Cosmoprof Worldwide nell’ambito del Barber Mind United Barber Show, la fiera leader al mondo per la cosmesi professionale. Si tratta di un appuntamento importantissimo che si svolge nel polo fieristico di Bologna.

Il Cosmoprof raduna migliaia di professionisti ed appassionati da tutto il mondo, ed è perfetto per chi desidera conoscere da vicino l’evoluzione dell’industria cosmetica. Per due lunghi anni, a causa della pandemia, la kermesse è stata sospesa per riprendere quest’anno, dal 28 aprile al 2 maggio.

In questo ambito si è tenuto anche il quarto campionato mondiale della barberia che ha visto premiata tra le donne la giovane cilentana. Marianna Stellato si è classificata prima tra le miglior barbieresse mettendosi alle spalle Federica Quaranta e Martina Tofani.