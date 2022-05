Ceraso ok al restyling dell’ex scuola materna

Il Comune di Ceraso, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai lavori di “ristrutturazione dell’ex scuola materna in Via Ebner“, nell’importo complessivo di 100 mila euro.

L’Ente con a capo il sindaco Aniello Crocamo intende destinare le risorse assegnate al Comune con il DPCM del 30 settembre 2021, pari a 100 mila euro, per un intervento di adeguamento dell’immobile di proprietà comunale sito in Via Pietro Ebner (ex asilo) da concedere poi in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività.

Il Decreto in questione definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, la modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marziali, al fine di realizzare interventi di sostegno alla popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Ceraso perciò ha proceduto all’approvazione del progetto.