Torna al suo antico splendore la fontana Medina di Acquavella Il Comune ha potuto investire 58mila euro per l'antica fontana Medina di Acquavella ed altri piccoli elementi storici

CASAL VELINO. Riacquista il suo antico splendore la Fontana Medina della frazione Acquavella di Casal Velino. Il sindaco Silvia Pisapia ha nnunciato che sono in via di ultimazione i lavori per la “Ristrutturazione di piccoli elementi storici alla frazione Acquavella”.







L’Ente, per poter eseguire le opere, aveva aderito al bando di finanziamento del Gal Cilento Regeneratio nella misura 7.6.1. per “la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”.

Il progetto era già stato approvato nel 2020. Il Comune ha potuto beneficiare di circa 58mila euro derivanti da fondi PSR Campania.