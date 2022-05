L’Almanacco del 4 maggio 2022

Almanacco del 4 maggio 2022:

Santi del giorno: San Ciriaco di Gerusalemme (Vescovo e Martire)

San Floriano di Lorch (Martire)

San Silvano di Gaza e 39 compagni (Vescovo e Martiri)

San Cassiano di Novellara (Vescovo e Martire)

Sant’Antonina di Nicea (Martire)

Santi Agapio e Secondino (Martiri di Lambesa)

Etimologia: Silvano, é forse il nome più diffuso nel mondo latino. Attribuito ad una mitica divinità preposta ai boschi, in latino “silvae”, ed agli armenti, entrò presto in uso anche tra i cristiani, nonostante la fortissima valenza pagana. E’ ancora oggi mediamente attestato in tutto il Centro Nord.

Proverbio del giorno:

Maggio ortolano, molta paglia e poco grano.

Aforisma del giorno:

La morte sola può rescindere l’unione formata dalla simpatia, dal sentimento e dall’amore. (Napoleone Bonaparte)

Accadde Oggi:

1953 – Hemingway vince il Pulitzer con “Il vecchio e il mare”: «Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri ed indomiti». È il ritratto che fa Ernest Hemingway del suo eroe sconfitto ma ammirevole per il coraggio e la dignità di un’esistenza trascorsa sotto il sole cocente del Mar dei Caraibi. Una storia di vita vissuta elevata a romanzo, che valse all’autore i due più prestigiosi riconoscimenti letterari.

1949 – Tragedia di Superga: Prima la nebbia fitta e poi lo schianto. In pochi istanti vennero distrutte le vite di 31 persone (27 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio), insieme alla gloriosa storia di una squadra di calcio.

Sei nato oggi? Sei tenace, paziente e testardo. Quando ti poni un obiettivo lo persegui ininterrottamente finché non l’hai raggiunto. Nel lavoro potrai affermarti in campo musicale o gestire, ad alti livelli, alberghi e ristoranti famosi per la loro raffinatezza ed accoglienza. Il tuo matrimonio sarà felice ed importante: il partner, che ti adora, sarà anche in grado di sostenerti finanziariamente e aiutarti nel lavoro.

Celebrità nate in questo giorno:

1929 – Audrey Hepburn: Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l’innata eleganza del portamento, anche adesso che non c’è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età.

1928 – Hosni Mubarak: Uomo politico e dalla brillante carriera militare, è stato il quarto Presidente dell’Egitto, ricoprendo questa carica per quasi trent’anni, dal 14 ottobre del 1981 fino all’11 febbraio del 2011, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba.