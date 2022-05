Cicerale: cade da un capannone, ferito operaio

CICERALE. Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio in uno stabilimento poligrafico della zona industriale di Cicerale. Un 50enne agropolese titolare di una ditta esterna, per cause ancora da accertare, è caduto accidentalmente dal tetto di un capannone dell’industria, da un’altezza di circa 7 metri, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, il cui personale ha richiesto l’immediato intervento dell’eliambulanza per trasportare l’uomo all’ospedale di Salerno, in prognosi riservata.

Rilievi eseguiti dai carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento. L’uomo non è in pericolo di vita.