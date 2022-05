Pierro: “Lega sosterrà Massimo La Porta” «Noi lavoriamo per vincere. Come Lega guardiamo con grande attenzione ad Agropoli»

In merito alle prossime amministrative nel comune di Agropoli interviene il coordinatore provinciale della Lega Attilio Pierro:

“Sosterremo con decisione e convinzione Massimo La Porta. Siamo per la concretezza e la trasparenza. Massimo La Porta ha tutte le carte in regola per centrare l’importante obiettivo. Con Forza Italia e Cambiamo con Toti stiamo costruendo un percorso virtuoso di collaborazione che accresce la credibilità della coalizione e la forza della candidatura“, osserva il coordinatore del partito di Salvini.

“Noi lavoriamo per vincere. Come Lega guardiamo con grande attenzione ad Agropoli, alla sicurezza dei suoi cittadini, al decoro urbano, al potenziamento, all’efficientamento e all’accessibilità dei servizi. Nessuno deve restare indietro”, conclude Pierro.