Agropoli, La Porta e Spinelli formalizzano l’accordo | VIDEO

AGROPOLI. Costabile Spinelli formalizza attraverso una conferenza stampa l’unione di intenti con Massimo La Porta; un passo indietro dell’ex sindaco di Castellabate che ha una precisa motivazione: convergere per fare fronte comune. Il panorama del centrodestra ad Agropoli ancora è frammentario e poco coeso, la presenza di Spinelli poteva essere un’occasione per dare una risposta ed una valida alternativa al centrosinistra. Qualcosa non ha del tutto funzionato e parte del centrodestra sembra aver preso una strada diversa.

In conferenza stampa Spinelli spiega la scelta di supportare La Porta partendo da due principi cardini del suo percorso: “Ho pensato sempre a due fattori fondamentali, due direttrici: una è l’alternativa, cerare di proporre un progetto che avesse un respiro diverso una prospettiva diversa, l’altro – osserva Spinelli – è il contesto politico che guardava al centrodestra. Questo progetto politico non si è più concretizzato ma c’era la necessità di mettere in piedi una proposta basata su temi concreti, proposte per la città e su aggregazioni di persone e di un progetto civico come quello che sta portando avanti Massimo.”

Il candidato sindaco La Porta, invece, ha sottolineato l’importanza dell’accordo con Costabile Spinelli e precisato come il progetto “Destinazione Agropoli” sia spendibile per un città che cerca di trovare l’alternativa: “Non più individualismi ma un progetto civico alternativo”.