Volontari in azione, ripulita la pineta di Punta Tresino

CASTELLABATE. La pineta di Punta Tresino ripulita dall’azione dei volontari che via terra e via mare si sono impegnati per garantire la bonifica dei luoghi. L’iniziativa si è tenuta lo scorso primo maggio su impulso del Circolo Nautico Punta Tresino.

Hanno partecipato anche altre associazioni locali. Alcuni volontari si sono impegnati nella pineta e sulla spiaggia dei Trezeni, altri in canoa hanno raggiunto le calette più difficilmente accessibili.

















«Grazie alla sinergia tra alcuni volontari si è ripulita una parte della pineta che sovrasta zona lago. Numerosi sono stati i reperti storici riportati alla luce, tra cui una barca incagliata tra gli alberi, che riposava in santa pace da circa 30 anni», ha spiegato Danilo Palmieri dell’associazione Punta Tresino.