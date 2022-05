Sala Consilina: denaro sparito dai conti postali, dipendente verso licenziamento

SALA CONSILINA. Soldi spariti dai conti corrente degli utenti dell’ufficio postale. E’ stato avviato l’iter che potrebbe portare al licenziamento di un dipendente delle Poste di via Mezzacapo a Sala Consilina.

Era stata la stessa società ad accorgersi del problema in seguito ad alcuni movimento di denaro sospetti effettuati dal dipendente. Di qui la denuncia alle forze dell’ordine che ha permesso l’avvio di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Lagonegro.

Quest’ultimo, ad oggi, è stato spostato in un altro settore in cui non può accedere a conti o a dati sensibili dei clienti.