Palinuro, degrado alla Marinella: “Intervenite” Rifiuti e strada in pessime condizioni, appello dei cittadini: "Necessari interventi"

CENTOLA. Sporcizia e degrado lungo la strada che conduce alla spiaggia della Marinella, a Palinuro. Un tratto di costa suggestivo, apprezzato da residenti e turisti, premiato annualmente con la Bandiera Blu. Peccato che l’unico accesso pubblico presenti non poche criticità.

L’asfalto è in condizioni precarie e presenta in più punti buche; a margine della carreggiata, inoltre, sono presenti sacchi di rifiuti non raccolti.









Una situazione di degrado che i cittadini chiedono venga risolta, soprattutto considerato che la stagione estiva è alle porte e che già in questi giorni in tanti, soprattutto nei weekend, affollano il territorio.

«La situazione è stata segnalata più volte all’amministrazione e ai vigili, anche perché qualcuno potrebbe farsi male, ma nessuno fa niente», accusa un cittadino che auspica che si intervenga quanto prima, «prendendosi cura di uno dei luoghi più belli della costa cilentana».